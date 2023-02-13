Реабилитационный центр для участников СВО хотят открыть в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошел оперштаб по оказанию поддержки мобилизованным и военнослужащим, принимающим участие в СВО, а также их семьям. Во время заседания ректор ДВГАФК и председатель Общественной палаты города Сергей Галицын сказал, что выпускники вуза займутся вопросом восстановления участников военной спецоперации.

- Появилась идея создать центр реабилитации бойцов СВО на базе строящегося сейчас комплекса для подготовки спортсменов. Для этого у нас есть кадры, оборудование и методики, - сказал Сергей Галицын.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поддержал идею, сказав, что город поможет, если в этом будет необходимость.

- Я сочту за большую честь посодействовать вам. Это очень полезное и человечное начинание, - сказал глава краевой столицы.

Сергей Галицын добавил, что студенты академии уже помогают раненым, которые находятся в военном госпитале. Ученики проводят с ними занятия по адаптивной физкультуре.

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