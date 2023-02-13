Юнармейцы навели порядок на могилах хабаровских военнослужащих, погибших за границей

Юнармейцы навели порядок на могилах хабаровских военнослужащих, погибших заграницей
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске прошла акция «Обелиск», приуроченная ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за границей. Участие в мероприятии приняли юнармейцы и воспитанники военно-патриотических клубов «Данко», «Доблесть», «Каскад», «Взлет», «Витязь». К ним присоединились представители ветеранских и общественных организаций. Все вместе они привели в порядок могилы военнослужащих на городском кладбище.
Ежегодно число желающих участвовать в акции растет. Начало ей положили участники боевых действий, когда решили расчищать могилы своих товарищей. Произошло это около 15 лет назад. Скоро их инициативу подхватили и другие жители города. Теперь же мероприятие стало традицией.
- День памяти начнется с шествия ветеранов боевых действий, родственников погибших и общественности. 15 февраля они пройдут колонной от Комсомольской площади до площади Славы, - рассказали в администрации Хабаровска.
Начало шествия запланировано на 12:45. Потом в городе возложат венок и цветы к памятнику-мемориалу воинам, погибшим в вооруженных конфликтах и локальных войнах. Почтут память погибших и у мемориала «Черный тюльпан» на Амурском бульваре.
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