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НовостиОбщество13 февраля 2023 6:13

Юнармейцы навели порядок на могилах хабаровских военнослужащих, погибших за границей

В городе прошла акция «Обелиск», которая проводится на протяжении последних 15 лет
Александра ЯВИЩЕНКО
Юнармейцы навели порядок на могилах хабаровских военнослужащих, погибших заграницей

Юнармейцы навели порядок на могилах хабаровских военнослужащих, погибших заграницей

Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошла акция «Обелиск», приуроченная ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за границей. Участие в мероприятии приняли юнармейцы и воспитанники военно-патриотических клубов «Данко», «Доблесть», «Каскад», «Взлет», «Витязь». К ним присоединились представители ветеранских и общественных организаций. Все вместе они привели в порядок могилы военнослужащих на городском кладбище.

Ежегодно число желающих участвовать в акции растет. Начало ей положили участники боевых действий, когда решили расчищать могилы своих товарищей. Произошло это около 15 лет назад. Скоро их инициативу подхватили и другие жители города. Теперь же мероприятие стало традицией.

- День памяти начнется с шествия ветеранов боевых действий, родственников погибших и общественности. 15 февраля они пройдут колонной от Комсомольской площади до площади Славы, - рассказали в администрации Хабаровска.

Начало шествия запланировано на 12:45. Потом в городе возложат венок и цветы к памятнику-мемориалу воинам, погибшим в вооруженных конфликтах и локальных войнах. Почтут память погибших и у мемориала «Черный тюльпан» на Амурском бульваре.

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