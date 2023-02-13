Министр сельского хозяйства Магаданской области объяснил дороговизну соленой сельди в регионе

Стоимость рыбы составляет 450 рублей за килограмм Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Магаданской области недовольны стоимостью соленой сельди. В регионе, где ее ловят и готовят, цена рыбы составляет 450 рублей за килограмм. К слову, в соседних регионах селедка в несколько раз дешевле.

Магаданцы обратились к министру сельского хозяйства Николаю Кошеленко в прямом эфире. Они спросили, есть ли в области структура, которая контролирует цены на внутреннем рыбном рынке.

На что министр ответил, что однозначных выводов пока делать не может, так как не знает цен на рыбу в других регионах. Но отметил: сельдь на Колыме гораздо качественнее, да и не хранится долго. К тому же на стоимость могут влиять механизмы рыночной экономики. А по закону о торговле продавец может устанавливать цену сам, исходя из затрат на товар. Поэтому говорить о каких-либо нарушениях нельзя.

Кроме того, Николай Кошеленко напомнил, что в Магаданской области как северной территории есть предельные торговые надбавки на 15 товаров высокой социальной значимости. В этот список входит несколько видов мороженой рыбы, но соленая сельдь к ним не относится, так как считается переработанной.

- Надо еще понимать, какая сельдь. Если это олюторская - самая жирная, то ее добывают в Олюторском заливе на Камчатке, оттуда везут в Приморье, там ее закупают наши предприниматели и везут в Магадан. А по пути еще три посредника. Вполне возможно, что в итоге такая цена и складывается, - сказал министр.

Он также подчеркнул: на мороженую сельдь цена в регионе нормальная, так что можно бы купить ее самим и засолить. Николай Кошеленко поделился, что сам так делает довольно часто.

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