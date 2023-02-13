Без света 14 февраля останутся десятки домов в Южно-Сахалинске Электричество планирует отключать на несколько часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света на 14 февраля запланировано в Южно-Сахалинске. Его не будет в десятках домов. Где-то его выключат на несколько часов, где-то - на целый день, рассказали в пресс-службе ПАО «Сахалинэнерго».

Отключения плановые, на подстанции в это время произведут ремонт. Поэтому с 9 до 17 часов без света останутся дома по адресам: переулок Калиновый, 5; улица 2-я Заречная, 1, 1 А, 1 Б, 2, 2 А, 2 Б, 3, 4, 4 А, 6, 7, 8, 9, 9 А, 10, 11, 11 А, 11 Б, 12, 13, 13 А, 14, 15, 15 А, 16, 16 А, 17 А; улица Красная речка, 16 В, 25, 34 А, 36, 38, 40, 41, 43, 16 В, 28, 34 А, 37 А; улица Юбилейная, 27.

С 13:00 до 17:00 работы пройдут в другом месте. Поэтому не получится посмотреть телевизор и приготовить еду у жителей домов по Коммунистическому проспекту, 86, и на улице Ленина, 220, 220 Б.

А с 10 до 15 часов без электричества останется дом на улице Холмской, 5/1. Здесь также пройдет плановый ремонт, уточнили в компании.

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