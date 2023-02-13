Полуфинал конкурса «Тайна. Талант. Виктория» состоялся в Хабаровске Фото: минкульт Хаюаровского края

Молодые исполнители эстрадной песни и танца продемонстрировали свои таланты в полуфинале конкурса «Тайна. Талант. Виктория». В мероприятии принимали участие жители Хабаровского края, ЕАО и Сахалинской области. На концерте было показано около 40 хореографических и вокальных номеров, выступлений оригинального жанра.

Среди конкурсантов были и обладатели Гран-при прошлого сезона - команда M&M's art family из Хабаровска. Тогда они стали лучшими в номинации «Хореография». Также на сцену вышли самые юные участники в этом году - танцевальный состав школы «Резонанс» из Хабаровска. Ребятам из команды всего семь-восемь лет. Хабаровский край также представляет коллектив «Грация» из поселка новый Ургал.

- Ежегодный конкурс проходит при поддержке краевого правительства. Он открывает перспективы для участников. Так как желающих заявить о себе слишком много, мы проводим два полуфинала, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

По итогам этого этапа конкурса в финал вышли 28 участников. Прием заявок на участие во втором полуфинале начнется с 1 марта. Заключительный этап конкурса состоится 21 мая в Хабаровске.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.