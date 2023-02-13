Условный срок получил организатор подпольного казино из Магадана Фото: СК Магаданской области

Условным сроком и штрафом отделался организатор подпольного казино в Магадане. Как рассказали в следственном комитете региона, незаконная компания работала чуть больше года.

Против 38-летнего жителя Магадана завели уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр. Все это - дело рук целой группы, а доход, по информации следователей, компания получила в крупном размере.

Магадан игорной зоной не является, поэтому казино здесь запрещены законом. Об этом виновный знал, но решил пойти против. С помощью молодых людей он организовал в нежилых помещениях по улице Пушкина казино и стал зарабатывать. Работало все с апреля 2020 по май 2021 года, пока об этом не узнали оперативники.

- Преступная деятельность организованной группы пресечена следователями при взаимодействии с оперативными сотрудниками подразделений ОтдМВД по Магадану и УМВД России по Магаданской области. Игорное оборудование изъято, - рассказали в следственном комитете.

Суд назначил мужчине 2,5 года лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей. Но наказание решено считать условным с испытательным сроком на три года.

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