Полицейские за 15 минут поймали угонщика дорогого автомобиля в Комсомольске-на-Амуре Фото: Евгения ГУСЕВА

Полицейские Комсомольска оперативно раскрыли дело об угоне иномарки. Им понадобилось всего 15 минут, чтобы найти и задержать подозреваемого.

52-летний мужчина оставил машину возле магазина. Ключи из замка зажигания он решил не доставать, так как не планировал задерживаться надолго. Когда владелец авто вышел на улицу с покупками, его иномарка за 1,7 миллиона рублей будто испарилась. Он быстро позвонил в полицию и рассказал о произошедшем. Правоохранителям понадобилось 15 минут, чтобы найти угонщика.

- Задержанным оказался 39-летний ранее судимый житель Города юности. Он заметил заведенную машину, когда проходил мимо магазина. Разбив окно, он открыл дверь, сел за руль и уехал, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Авто вернули владельцу, а на подозреваемого завели уголовное дело за угон. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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