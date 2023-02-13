Губернатор Сахалинской области помог найти работу маме маленьких детей Фото: правительство Сахалинской области

Жительница Сахалинской области Татьяна не могла устроиться на работу и вынуждена была обратиться за помощью к губернатору. Женщине отказывали из-за маленьких детей. Валерий Лимаренко решил проблему быстро, к тому же еще и помог устроить в ясли младшего.

Татьяна - мать двоих детей. К сожалению, малыши и стали препятствием устройства женщины на работу. Работодатели твердили одно: будете часто сидеть на больничных. Хотя женщина говорит, что в случае чего с детьми есть кому посидеть. А в бюджетном учреждении, куда сахалинка звонила больше месяца, и вовсе заявили, что некогда ею заниматься.

- Нужно привести ко мне человека, который не нашел времени вникнуть в проблему. Хочу напомнить ему о культурном коде - о заботе, защите и уважении, которые необходимо проявлять к людям. А вам мы обязательно поможем найти работу с хорошей зарплатой, чтобы вы и дети ни в чем не нуждались, - сказал губернатор.

С сотрудниками госучреждения действительно проведут беседу. А Татьяне уже помогли - во встрече принимала участие и министр социальной защиты Ольга Орлова. Она предложила женщине работу в министерстве или подведомственном учреждении - по словам чиновницы, там всегда не хватает грамотных и опытных кадров.

Сахалинка поблагодарила всех, кто помог ей быстро решить проблему. Ее младший ребенок уже ходит в ясли, а Татьяна получила все необходимые документы.

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