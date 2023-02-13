Ограбившие почтальона жители Биробиджана выплатили ущерб после вмешательства приставов
Фото: Даниил ОПАРИН
В Биробиджане осужденные мужчины, ограбившие почтальона, не хотели выплачивать причиненный ущерб. В дело пришлось вмешаться судебным приставам.
Мужчины решились на преступление вместе. Сговорившись, они подкараулили почтальона, вырвали сумку с деньгами и газетами и сбежали.
Против мужчин завели уголовное дело за грабеж. Суд уже вынес им приговор - 1 год и 3 месяца в исправительной колонии. Кроме того, они должны были возместить ущерб. Биробиджанцам об этом сообщили и приставы.
- Судебный пристав, возбудив исполнительное производство, уведомил об этом должников, также сделал ряд запросов в регистрирующие органы и вынес постановление об обращении взыскания на доходы должников, - рассказали в службе судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО.
В итоге с виновников взыскали 160 тысяч рублей ущерба и 11 тысяч исполнительского сбора за невовремя исполненное решение суда.
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