Ограбившие почтальона жители Биробиджана выплатили ущерб после вмешательства приставов Фото: Даниил ОПАРИН

В Биробиджане осужденные мужчины, ограбившие почтальона, не хотели выплачивать причиненный ущерб. В дело пришлось вмешаться судебным приставам.

Мужчины решились на преступление вместе. Сговорившись, они подкараулили почтальона, вырвали сумку с деньгами и газетами и сбежали.

Против мужчин завели уголовное дело за грабеж. Суд уже вынес им приговор - 1 год и 3 месяца в исправительной колонии. Кроме того, они должны были возместить ущерб. Биробиджанцам об этом сообщили и приставы.

- Судебный пристав, возбудив исполнительное производство, уведомил об этом должников, также сделал ряд запросов в регистрирующие органы и вынес постановление об обращении взыскания на доходы должников, - рассказали в службе судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО.

В итоге с виновников взыскали 160 тысяч рублей ущерба и 11 тысяч исполнительского сбора за невовремя исполненное решение суда.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.