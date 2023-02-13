Крупный пожар полыхает в Хабаровске Фото: скриншот

Сегодня, 13 февраля, в Хабаровске вспыхнул пожар. Ориентировочный адрес возгорания - улица Тихоокеанская, 87. Видео с места происшествия в редакцию «КП» - Хабаровск» прислали читатели.

Судя по кадрам, горит деревянный барак. Около него собралось много людей, работает несколько машин спецтехники. Только на видео их можно насчитать четыре.

Очевидцы рассказывают, что в эту сторону мчалась еще одна машина. А находящиеся на улице люди, судя по всему, жильцы барака.

Согласно данным онлайн-карт, горящий двухэтажный дом построен в 1932 году. Он признан аварийным.

В ГУ МЧС по Хабаровскому краю рассказали, что горит барак. Сообщение о пожаре поступило в 17:25. Сейчас на месте работают подразделения пожарной охраны. Остальная информация по количеству задействованных специалистов и пострадавших уточняется.

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