250 миллионов рублей направят на развитие ТОС в Хабаровском крае в 2023 году Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается активное развитие ТОС - территорий общественного самоуправления. В этом году на эти цели правительство выделило 250 миллионов рублей грантовых средств. Деньги понадобятся 379 проектам.

Чтобы понять, что польза от этого действительно есть, представители комитета по внутренней политике края отправились в село Восточное, где проекты по направлению как раз реализовываются. Например, участники ТОС «Все для счастья» сшили 11 ростовых кукол сказочных персонажей, чтобы устраивать праздники для детей. На это выделили чуть больше 612 тысяч рублей, и этих денег хватило сполна. Аниматоров любит детвора, которая обнимается и фотографируется с любимыми персонажами.

А участники ТОС «Центральный, 13,15» создали проект «Движение - жизнь». Теперь на месте пустыря во дворе домов появилась благоустроенная детская площадка. Стоимость проекта составила 1 475 000 рулей. Этих денег хватило, чтобы создать комфортные и безопасные условия для активных игр.

- Данный проект мы подавали на конкурс три года подряд, было много разочарований, когда не выигрывали. И вот с третьей попытки мы завоевали победу. Когда проект был реализован, люди почувствовали, что это возможно. Теперь они хотят писать новые проекты, чтобы поставить ограждение по периметру территории. Здесь еще есть место под волейбольную площадку, дополнительные тренажеры и качели, - сообщил Павел Маковецкий, глава Восточного сельского поселения.

Он также отметил, что активность жителей от этого только повышается. Они верят, что все в их руках, и готовы развивать свою территорию дальше.

Ольга Приходько, начальник отдела развития ТОС комитета, рассказала, что их количество только растет. Сегодня в регионе насчитывается почти 1400 самоуправлений.

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