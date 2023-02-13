В бухтах Охотского моря дежурят спасатели Магадана Фот: МС Магаданской области

Ухудшение погоды ожидается 14 февраля в Магаданской области. В отдаленных районах синоптики прогнозируют морозы, а на побережье - метель. Поэтому в бухты Охотского моря вышли спасатели МЧС. Специалисты будут дежурить там, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Особенно внимательно будут следить спасатели за рыбаками - чтобы не выходили на лед в бухтах Гертнера и Нагаева, и на реке Ола. Сами же специалисты проверят состояние льда, его толщину и поговорят с любителями порыбачить о безопасности, ведь это время - самое опасное. Примерно с середины февраля до конца марта становится теплее, лед тает и перестает быть прочным.

- Кроме этого, уже сейчас в бухте Гертнера зафиксированы живые трещины, которые представляют опасность, поэтому от подледной рыбалки лучше отказаться, - рассказали в ГУ МЧС России Магаданской области.

А всем жителям области специалисты напомнили правила поведения в случае, если ЧП все же произошло. Так, если вы провалились под лед, сохраняйте спокойствие. Раскиньте руки в стороны и попробуйте зацепиться за кромку льда, чтобы не уйти под воду с головой. Также можно попытаться осторожно лечь на край льда и забросить на него по очереди обе ноги.

Выйдя из воды, не рекомендуется сразу вставать на лед. Лучше отползти на безопасное расстояние и двигаться к берегу. Ползти нужно туда, откуда пришел, ведь там лед уже проверен.

В непредвиденных случаях необходимо звонить по номеру 112.

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