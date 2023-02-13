Контроль за сельхозпродукцией усилят в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае усилят контроль за безопасностью сельскохозяйственной продукции. Такое решение приняли на заседании президиума края во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым.

По данным начальника управления ветеринарии Александра Чупрова, госполитика направлена на снижение заболеваемости среди животных. В прошлом году в регионе исследовали больше 560 тысяч птиц и животных и сделали больше 27 миллионов прививок против популярных болезней: бешенства, ящура, сибирской язвы и классической чумы свиней.

В итоге во время мониторинга специалисты выявили два опасных вируса: в первом полугодии африканскую чуму свиней, а во втором – птичий грипп. Заболевания нашли как у домашних, так и у диких животных.

- Стабильность эпизоотического благополучия нашего края, безопасность продукции, а в итоге обеспечение жителей проверенными продуктами находится в прямой зависимости от деятельности ветеринарной службы. В регионе сохраняется напряженность по ряду опасных болезней животных и птиц, - отметил Михаил Дегтярев.

Управление ветеринарии работает оперативно, как только выявляются вспышки заболеваний. Специалисты ведомства тесно сотрудничают с органами местного самоуправления и Россельхознадзором. В прошлом году арсенал лаборатории управления расширился на 37 методов выявления заболеваний и исследований продуктов питания.

А благодаря системе «Меркурий», отслеживать мясные и рыбные товары стало проще. В случае выявления заболевания выпустить необходимые приказы можно быстрее – за 3-4 часа вместо нескольких дней или даже недель, как это было в 2020 году.

К слову, правительство возместило ущерб всем пострадавшим от изъятия животных во время вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Комсомольская».

Напомнил губернатор и о том, что совсем скоро начнут работать ярмарки. Поэтому поручил усилить контроль за продаваемым на них товаром. Все, что планируется выставить на продажу, прежде проверят специалисты.

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