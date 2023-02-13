Два землетрясения произошло на Курилах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два землетрясения зарегистрировали на Курильских островах. Об этом сообщает Единая геофизическая служба РАН.

Первый толчок случился 13 февраля в 02:15 на ширине 45,39 и долготе 151,2. Магнитуда составила 4 балла. Второе землетрясения случилось спустя три часа – в 05:57 на ширине 46,67 и долготе 151,63. Магнитуда – 5,4, сила в эпицентре – 2,5-3 балла.

Землетрясения произошло в акватории Тихого океана, как раз неподалеку от Курил. При этом некоторые источники сообщают, что толчок был куда сильнее – 5,8. Эпицентр расположен в 59 километрах от Симушира – необитаемого острова.

О пострадавших и погибших не сообщается.

Всего за сутки в мире произошло 10 землетрясений.

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