Хабаровчанин в розыске украл технику из магазина Биробиджана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Игровые приставки, беспроводные наушники и другая техника появилась у жителя Хабаровска. Правда, незаконным способом. Все это оборудование 35-летний мужчина украл из магазина в Биробиджане.

По данным полиции ЕАО, сумма ущерба составила 121 887 рублей. По данным управляющего, который и обратился в полицию, исчезло семь товаров. Недостачу обнаружили во время ревизии.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий и просмотра камер видеонаблюдения сотрудниками полиции МОМВД России «Биробиджанский» установлена личность подозреваемого в хищении, - рассказали в полиции.

Мужчина возвращался в магазин несколько раз, каждый раз надевая новую одежду, и похищал то, что ему приглядывалось. В итоге оказалось, что у хабаровчанина уже были судимости. А с января он находился в розыске за кражи на территории Хабаровского края. Его задержали. Сейчас он находится в СИЗО.

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