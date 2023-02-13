Реализацию «Пушкинской карты» обсудили в парламенте Хабаровского края

Получить карту может молодежь от 14 до 22 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Законодательной думе Хабаровского края прошло очередное заседание. На этот раз на повестке дня была реализация программы «Пушкинская карта».

Получить карту может молодежь от 14 до 22 лет. По ней можно бесплатно посещать различные культурные мероприятия – кино, мастер-классы, экскурсии, спектакли, лекции, концерты и многое другое. На карту от государства зачисляется 5 тысяч рублей, 2 из которых можно потратить на кино. Получить ее можно через «Госуслуги. Культура», там же есть возможность купить билеты. Для держателей карты доступно больше 550 событий, а афиша обновляется каждый день.

По словам Ирины Купченко, замминистра культуры края, сейчас владельцами карты являются больше 66 тысяч человек, хотя потенциально ими могут стать больше 122 тысяч хабаровчан.

- В 2022 году по программе продавались билеты в 112 учреждениях культуры. В 2023 году в регионе запланировано подключить еще 25 организаций и обеспечить получение еще 20 тысяч карт. Таким образом 70 % потенциальных получателей смогут посещать культурные мероприятия бесплатно, - рассказали в Закдуме.

При этом большая часть мероприятий доступна в крупных городах, а вот в некоторых районах их мало. Речь идет о Аяно-Майскойм, Тугуро-Чумиканском и Охотском. Причина проста – здесь живет мало молодых людей, да и качество интернета оставляет желать лучшего.

При этом все вопросы, связанные с картой, в районах можно задать в библиотеках. К тому же, театры, музеи и филармония ездят в гастроли по всему региону. На выездные мероприятия можно также сходить по «Пушкинской карте».

При этом на федеральном уровне обсуждается вопрос изменения в программе. Власти хотят, чтобы по карте можно было покупать книги русской литературы, а выдавать ее пенсионерам, детям до 14 лет и волонтерам.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.