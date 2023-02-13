Оборудованием дооснастят ФАПы и амбулатории Хабаровского района Фото: минздрав Хабаровского края

В амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) Хабаровского района появится новое оборудование. Это решение принято на выездном совещании Евгения Никонова, зампреда правительства по социальным вопросам, Юрия Бойченко, министра здравоохранения края, и Александра Яца, главы района. Они проверили, как работают медоргнанизации, до которых зимой можно добраться только по ледовой дороге.

Так, в амбулатории села Победа пациентов принимает фельдшер.он выполняет роль терапевта, педиатра, принимает экстренных и беременных женщин. В его ведении 649 человек, в том числе 100 детей. Происходящее на контроль взял минздрав, сейчас сюда усиленно ищут врача.

- Дал задание уже в ближайшее время дооснастить местные поликлиники современными электрокардиографами, при этом у фельдшеров должен быть выход на краевые центры функциональной диагностики для проведения консультаций, также доработаем вопросы, связанные с проведением тромболизиса в экстренных ситуациях в этих ФАПах, фельдшеры пройдут дополнительное обучение. В целом можно отметить хорошее состояние и амбулатории в селе Победа и в селе Новокуровка, есть стационары, обеспечен запас лекарств, коллективы справляются с задачами по оказанию медицинской помощи населению, - рассказал Евгений Никонов.

Оборудование планируют закупить по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ».

Проверили чиновники и работу сельских аптек. К слову, на нехватку лекарств жители не жаловались, а учреждение работает каждый день. Для льготников препараты привозят, а сели кому-то нужно особое лечение, то заказывают препараты отдельно. Их привозят либо по зимнику, либо вертолетом, но трудностей с этим нет.

В Новокуровке лекарства продают прямо в ФАПе, и на это есть лицензия. Здесь обслуживается 354 пациента, из которых 45 – дети. Принимает их медсестра, а в экстренном случае больного направляют в краевые клиники санавиацией. Часто привлекать ее не приходится: за прошлый год выполнили всего шесть вылетов.

Зимой и летом в эти села приезжают бригады Хабаровской районной больницы. Жителей принимают узкие специалисты: врач-эндокринолог, офтальмолог, кардиолог, врач ультразвуковой диагностики, стоматолог и другие. А по итогам поездки специалисты из правительства пообещали организовать видеоконсультации врачей с пациентами, стоящими на учете в краевых клиниках.

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