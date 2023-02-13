Школьное лесничество «Вереск» появилось в Хабаровском крае Фото: правиткльство Хабаровского края

Первое школьное лесничество открылось в районе имени Лазо. Как сообщает правительство региона, подобных классов здесь нет. Профильный класс открылся в поселке Новостройка. Именно здесь будут учить юных экологов.

На церемонию открытия приехали глава региона и сотрудники лесной отрасли. Дети организовали для них небольшой концерт с танцами и музыкальной программой. Класс уже получил первые задания – изготовить буклеты, стенгазеты, нарисовать иллюстрации, сочинить песни и девизы.

Объединение назвали «Вереск», для него уже утвердили эмблему и девиз. Ученики поклялись охранять и защищать леса. А в этом им помогут специалисты местных лесничеств и лесных хозяйств.

- Школьное лесничество – это дружный коллектив единомышленников, созданный, чтобы воспитывать бережное обращение к природе. В нем будут давать специальные знания, которые многим помогут в дальнейшем выбрать себе профессию в нашей отрасли. Это своего рода специалитет, только начального уровня, - сказал Максим Гулько, министр лесного хозяйства и лесопереработки края.

В Хабаровском крае работает 16 таких лесничеств, там занимаются около 300 ребят от 9 до 16 лет. Вместе с преподавателями они работают в лесах, ведут природоохранную деятельность. Ученики уже посадили 300 деревьев на 4 гектарах, развесили 90 самодельных кормушек для птиц, установили 35 аншлагов, убрали 3 гектара леса. Младшеклассникам они рассказывают о своей работе, для них готовят листовки и плакаты.

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