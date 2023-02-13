В Хабаровском крае не смогли восстановить отопление в аварийном доме

Дома покрылись толстым слоем льда Фото: прокуратура Хабаровского края
В Хабаровском крае в четырех аварийных домах произошла коммунальная авария. В итоге в Николаевске-на-Амуре здания по улице Приамурской, 9, 11, 13 и 15 остались без тепла.
По информации прокуратуры края, трубу в Николаевске-на-Амуре прорвало 2 февраля. Но восстановить последствия аварии и вернуть тепло в дома не смогли из-за их аварийности. В итоге здания покрылись толстым слоем льда.
Прокуратура начала проверку. Оказалось, что вопрос переселения жильцов окончательно не решен – в доме осталась жить одна женщина.
- Учитывая, что органом местного самоуправления вопрос расселения жильцов аварийного и непригодного для проживания дома не был окончательно решен, городской прокурор внес главе района представление, - сообщили в надзорном органе.
В итоге администрация района решила проблему и заключила с женщиной договор найма. Хабаровчанка переехала в благоустроенное жилье.
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