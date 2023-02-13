В Хабаровском крае не смогли восстановить отопление в аварийном доме

Дома покрылись толстым слоем льда Фото: прокуратура Хабаровского края

В Хабаровском крае в четырех аварийных домах произошла коммунальная авария. В итоге в Николаевске-на-Амуре здания по улице Приамурской, 9, 11, 13 и 15 остались без тепла.

По информации прокуратуры края, трубу в Николаевске-на-Амуре прорвало 2 февраля. Но восстановить последствия аварии и вернуть тепло в дома не смогли из-за их аварийности. В итоге здания покрылись толстым слоем льда.

Прокуратура начала проверку. Оказалось, что вопрос переселения жильцов окончательно не решен – в доме осталась жить одна женщина.

- Учитывая, что органом местного самоуправления вопрос расселения жильцов аварийного и непригодного для проживания дома не был окончательно решен, городской прокурор внес главе района представление, - сообщили в надзорном органе.

В итоге администрация района решила проблему и заключила с женщиной договор найма. Хабаровчанка переехала в благоустроенное жилье.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.