Прием заявок на конкурс проектов ТОС продлили в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Ежегодный конкурс среди территориальных общественных самоуправлений (ТОС) подходит к концу. Так как в этом году объединений, желающих принять участие, очень много, администрация города приняла решение продлить прием заявок до 21 февраля. К рассмотрению принимаются проекты, направленные на благоустройство территорий ТОС или удовлетворение социально-бытовых нужд жителей.

- Общий призовой фонд в 2023 году составляет 10 миллионов рублей. Каждый ТОС может заявить три проекта на конкурс. Максимальная сумма гранта в этом году составляет 500 тысяч рублей, - рассказали в администрации Хабаровска.

Прием заявок ведется по адресу: Ленинградская, 30, кабинет №217. Документы можно принести по будням с 09:00 до 18:00. После 21 февраля комиссия рассмотрит все поступившие заявки и определит победителей. Результаты опубликуют на сайте мэрии города.

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