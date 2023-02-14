Имена трех Героев увековечат на обелиске Славы в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровские депутаты приняли единогласное решение - занести имена трех Героев России - уроженцев краевой столицы - на обелиск Славы. Александр Аксенов, Аймир Миягашев и Эдуард Норполов погибли, исполняя свой долг во время военной спецоперации на Донбассе. Увековечить память о земляках предложили губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, командование ВВО и общественники.

- Защитники Отечества, исполнившие свой долг и принявшие последний бой, стоят в одном строю с нашими дедами-прадедами, сражавшимися в Великую Отечественную войну. Наша обязанность - сохранить память о них для будущих поколений, - сказал Андрей Белоглазов, председатель гордумы Хабаровска.

Имена героев нанесут на обелиск Славы ко Дню защитника Отечества, который празднуют 23 февраля.

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