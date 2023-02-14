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НовостиОбщество13 февраля 2023 23:15

Хабаровский предприниматель пытался вывезти контрабандой кету в Китай

22 тонны рыбы без документов задержали уссурийские таможенники
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровский предприниматель пытался вывезти контрабанду кеты в Китай

Хабаровский предприниматель пытался вывезти контрабанду кеты в Китай

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уссурийские сотрудники таможни задержали автомобиль с партией кеты объемом 22 тонны. У предпринимателя, который пытался провезти рыбу в Китай, не оказалось на нее документов. На 1,1 тысячи мешков с морожеными морепродуктами были закреплены ярлыки, но данные на них и в представленных бумагах не совпадали. Ветеринарный сертификат был оформлен на другую партию продукции.

- В соответствии с законодательством России рыба отнесена к стратегически важным ресурсам, незаконное перемещение которых запрещено, - сказал Алексей Генералов, замначальника Уссурийской таможни.

Оптовая цена задержанной кеты составляет четыре миллиона рублей. На предпринимателя из Хабаровска завели уголовное дело. Его могут приговорить к 3-7 годам лишения свободы и штрафу в размере до одного миллиона рублей.

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