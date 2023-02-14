Пригласила домой преступника: вечеринка закончилась для хабаровчанки обращением в полицию

Мужчина обокрал квартиру знакомой во время вечеринки в Хабаровске Фото: Олег УКЛАДОВ

Хабаровчанка устроила вечеринку, пригласив несколько друзей к себе домой. Когда гости разошлись, она легла спать, а проснувшись, обнаружила пропажу техники и денег.

Жительница Центрального района устроила застолье, позвав домой друзей. Компания веселилась до позднего вечера, а когда все разошлись, уставшая хозяйка квартиры сразу отправилась спать. Наутро она обнаружила, что пропала портативная колонка и смартфон. Чуть позже женщина заметила, что исчезли и накопленные ею 20 тысяч рублей.

- Общий ущерб составил 75 тысяч. По подозрению в краже был задержан 21-летний знакомый заявительницы. Он уже не раз попадал в поле зрения полиции и привлекался за кражи, угон. Деньги подозреваемый успел потратить, а колонки и телефон у него изъяли и вернули владелице, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На мужчину завели уголовное дело за кражу. На время следствия с него взяли подписку о невыезде. Если его вина будет доказана, он может лишиться свободы на срок до пяти лет.

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