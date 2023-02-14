Центр опережающей профессиональной подготовки откроется в Хабаровске в 2023 году Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске откроется центр опережающей профессиональной подготовки, задачей которого будет целевое обучение кадров под нужды работодателей. Ожидается, что учреждение примет первых студентов уже в 2023 году. Центр будет работать на базе Хабаровского краевого института развития образования, расположенного по адресу: Забайкальская, 10.

- Обучение начнется уже с 1 сентября. Пройти образовательную программу смогут школьники, студенты, женщины, которые находятся в декрете, люди в поисках работы и пенсионеры, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Открытие центра стало возможным благодаря финансированию по федеральному проекту «Профессионалитет». На создание учреждения выделят 23 миллиона рублей. Благодаря этой площадке жители региона смогут быстро освоить новые, востребованные и перспективные профессии.

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