Второй барак за два дня: двухэтажный дом охватил огонь в Хабаровске

Пожар произошел в бараке на улице Трехгорной 14 февраля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Череда пожаров продолжается в Хабаровске. 13 февраля вспыхнул барак на Трехгорной, 87, а уже сегодня загорелся дом №65 на той же улице. Вызов в спасательную службу города поступил в 8:35. На место сразу же выехали расчеты в составе 14 человек на четырех машинах.

- Огонь охватил квартиру на втором этаже. Приехавшие спасатели эвакуировали четверых человек, среди которых было трое детей. В соседних квартирах пожарные никого не нашли. Пламя удалось быстро потушить. Уже в 8:57 пожар был полностью ликвидирован, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Площадь возгорания составила два квадратных метра. В квартире сгорели домашние вещи. Никто из жильцов дома не пострадал. Причина ЧП пока неизвестна. Инспекторы еще работают на месте. Они проведут экспертизы, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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