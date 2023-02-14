Второй барак за два дня: двухэтажный дом охватил огонь в Хабаровске

Пожар произошел в бараке на улице Трехгорной 14 февраля
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Череда пожаров продолжается в Хабаровске. 13 февраля вспыхнул барак на Трехгорной, 87, а уже сегодня загорелся дом №65 на той же улице. Вызов в спасательную службу города поступил в 8:35. На место сразу же выехали расчеты в составе 14 человек на четырех машинах.
- Огонь охватил квартиру на втором этаже. Приехавшие спасатели эвакуировали четверых человек, среди которых было трое детей. В соседних квартирах пожарные никого не нашли. Пламя удалось быстро потушить. Уже в 8:57 пожар был полностью ликвидирован, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Площадь возгорания составила два квадратных метра. В квартире сгорели домашние вещи. Никто из жильцов дома не пострадал. Причина ЧП пока неизвестна. Инспекторы еще работают на месте. Они проведут экспертизы, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
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