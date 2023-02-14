Михаил Дегтярев поручил повысить надежность электросетей в Хабаровском крае Фото: пресс-служба АО "ДРСК"

Губернатор Хабаровского края поручил региональному минэнерго разработать меры, которые помогли бы повысить надежность электросетей и сделать подачу энергии жителям более стабильной. Как один из основных способов достижения цели рассматривается передача электросетей мелких организаций крупным компаниям, которые смогут поддерживать оборудование в рабочем состоянии.

В крае работают шесть предприятий, которые не соответствуют критериям: в Комсомольском, Советско-Гаванском, Верхнебуреинском и Солнечном районах. Их имущество будет передано на обслуживание в АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания». Сейчас также проводится работа по передаче электросетей организации в Нанайском и Ванинском районах.

- При передаче оборудования специалисты сразу его проверяют. При необходимости их вносят в программу ремонта. Это позволяет повысить надежность электросетей, поддерживать их в рабочем состоянии, снизить потери электроэнергии, - сказал Владимир Михалев, министр энергетики Хабаровского края.

В правительстве региона рассказали, что на 2023 год запланирован ремонт 189,4 километра воздушных линий электропередачи и 954 единиц оборудования. Своевременное обслуживание сетей поможет предотвратить аварии на линиях.

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