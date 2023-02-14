Пойманы с поличным: группу мужчин задержали в Комсомольске с сотнями килограммов осетра

Троих мужчин осудили за незаконный оборот осетра в Комсомольске-на-Амуре Фото: Прокуратура Хабаровского края

В сентябре 2021 года внимание полицейских привлекли трое мужчин, которые разгружали моторную лодку. Они перекладывали тары в багажник машины, но закончить дело у них не получилось из-за подоспевших правоохранителей.

В октябре 2019 года житель Комсомольска создал преступную группу, в которую кроме основателя вошли еще двое мужчин. Они занимались незаконным оборотом ценных видов рыб. Установлено, что сообщники купили больше 260 килограммов черной икры и около 130 килограммов мяса осетра, которые перевезли в Комсомольск из другого района края.

- В 2021 году, когда участников группы задержали, рыбу изъяли. На мужчин завели уголовное дело по статьям о незаконном обороте ценных биоресурсов и пособничестве в совершении экологического преступления, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Все материалы по делу после расследования были переданы в суд. Одного из преступников, который имел непогашенную судимость, приговорили к 2,5 года колонии общего режима и назначили ему штраф в размере 100 тысяч рублей. Второй получил полтора года колонии и такой же штраф. Последнему участнику дали полтора года условно и назначили 50 тысяч штрафа.

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