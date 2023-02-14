Льготные инвестиционные кредиты предлагают малому и среднему бизнесу в Хабаровском крае Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Банк России, Корпорация малого и среднего предпринимательства (МСП) и Минэкономразвития РФ разработали совместную программу, благодаря которой предприниматели могут взять льготный кредит на развитие своего дела. В прошлом году предложением воспользовались семь предприятий. В 2023-м у представителей МСП появилось больше возможностей. Финансирование проекта в этом году составило 100 миллиардов рублей.

Оформить заем бизнесмены могут под два с половиной и четыре процента. Финансовая поддержка доступна обрабатывающим производствам, компаниям, оказывающим услуги транспортировки и хранения, архитектурному и гостиничному бизнесу, научным и техническим предприятиям.

- Программу внедряют в кредитных организациях - участниках программы «1764» и аккредитованных по программе стимулирования кредитования (ПСК) в регионе, - сказала Ольга Иванченко, помощник губернатора Хабаровского края по экономическим вопросам.

Подать заявку на льготное кредитование можно в девять банков, в числе которых «Сбербанк», «ВТБ», «Альфа-Банк», «Газпромбанк» и другие. Кроме этого, для предпринимателей края доступны и другие меры поддержки. Со всеми предложениями можно ознакомиться на портале «Мой бизнес».

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