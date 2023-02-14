Дизайн-макеты модельных библиотек разработает молодежь Хабаровского края Фото6 минкульт Хабаровского края

В 2023 году в регионе откроют четыре модельные библиотеки: в Хабаровске, Комсомольске, Амурском и Верхнебуреинском районах. На их создание выделено 30 миллионов рублей. Над дизайном библиотек будут работать студенты краевых вузов.

Проект модернизации Центральной городской детской библиотеки имени Гайдара в Хабаровске доверят ученикам ТОГУ. За основу будет взят модельный стандарт дизайна от минкультуры России. Студенты дополнят его, тем самым пополнив свое портфолио. Они уже приступили к работе.

- В крае создаются современные условия, чтобы посещение библиотек было комфортным. Мнение молодого поколения крайне важно. У них свежий взгляд на то, что привлекательно и интересно в интерьере. Начиная с этого года, нашими партнерами станут преподаватели и студенты Института архитектуры и дизайна ТОГУ, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

С момента создания модельных библиотек их посещаемость увеличилась вдвое. Таких учреждений в регионе всего девять. К концу 2023 года их будет 13.

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