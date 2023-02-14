Хабаровская детская библиотека имени Гайдара станет модельной в 2023 году Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровском крае появляется все больше модельных библиотек. Сейчас в регионе их девять, но в 2023 году откроются еще четыре. Одной из них станет детская библиотека имени Гайдара, которую модернизируют в рамках нацпроекта «Культура».

Из федерального бюджета на обновление учреждения будет выделено десять миллионов рублей и еще восемь миллионов - из городского. За эти деньги будет закуплено новое оборудование, мебель, обновится книжный фонд.

- Благодаря нацпроектам в 2022 году в Хабаровск было дополнительно привлечено более полутора миллиардов рублей из федерального и краевого бюджетов. Город активно развивается! - сказал Сергей Кравчук, мэр краевой столицы.

Победивший в федеральном конкурсе проект «Гайдаровский апгрейд» разработали сотрудники библиотеки. В его реализации будут принимать участие студенты ТОГУ, которые обучаются на дизайнеров и архитекторов. Они дополнят проект своими идеями по дизайну, которые помогут сделать посещение библиотеки комфортнее.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.