Льготный инвесткредит под 2,5% и 4% годовых может взять малый бизнес в Хабаровском крае

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Льготные инвестиционные кредиты под низкую ставку доступны субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) края в 2023 году благодаря совместной программе Банка России, Корпорации МСП и Минэкономразвития РФ. За прошлый год ими воспользовались семь предприятий из Хабаровского края. В 2023 году возможностей прокредитоваться стало больше - лимит программы увеличен до 100 миллиардов рублей. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ставка по таким кредитам составит 2,5% и 4% годовых, что существенно ниже рыночных. Под программу расширен перечень отраслей, предприятиям которых станет доступна финансовая поддержка. Ранее программа была направлена на поддержку обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, гостиниц. Теперь добавлены профессиональная, научная и техническая деятельность: ОКВЭДы 72 и 74, а также деятельность в области архитектуры и инженерно-технических испытаний: ОКВЭД 71, исключение для подкода, связанного с застройщиками.

- В прошлом году в Хабаровском крае по этой программе поступило 34 заявки, семь компаний взяли кредиты и уже реализуют проекты с использованием инвесткредитов на сумму 1,1 миллиарда рублей. Программу внедряют на базе кредитных организаций, являющихся участниками программы «1764» и аккредитованных по программе стимулирования кредитования (ПСК) в Хабаровском крае, - пояснила помощник губернатора края по экономическим вопросам Ольга Иванченко.

В число кредитных организаций, в которые можно подавать заявления на кредитование, входят: ПАО «Сбeрбанк», Банк «ВTБ» (ПАО), АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Промсвязьбанк», «Газпромбанк» (АО), ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», АО «Россельхозбанк», АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

Также в крае продолжают действовать две программы льготного кредитования: «1764» и ПСК. По программе «1764» кредит можно взять на разные цели: инвестиционные, рефинансирование и пополнение оборотных средств. Сейчас процентная ставка по этой программе 10,25% (максимальная ставка не должна превышать ключевую ставку ЦБ, увеличенную на 2,75%). Заемщиками выступают субъекты МСП из приоритетных отраслей, в том числе розничной и оптовой торговли, сельского хозяйства, внутреннего туризма, науки и техники, здравоохранения, образования, обрабатывающей промышленности, ресторанного бизнеса, сферы бытовых услуг. В 2022 году поступило 2748 заявок, выдано 496 кредитов на сумму 11 миллиардов рублей.

По программе ПСК в 2023 году сохраняется возможность кредитования бизнеса, занимающегося подакцизными видами деятельности, но только в объеме до 30 миллионов рублей. Возможность использования данного лимита будет только у небольших, в том числе региональных банков, а также банков с базовой лицензией. Ставка по программе составит для микробизнеса - 12%, для малого бизнеса - 11,5%, для среднего бизнеса -10,5 %.

Изменения по программам поддержки МСП можно отследить на сайте, а также непосредственно обратившись в кредитные организации.