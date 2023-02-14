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НовостиОбщество14 февраля 2023 3:32

Комитет по делам молодежи сообщает о старте приема документов для участия в ежегодных премиях Губернатора

Фото: Даниил ОПАРИН

До 1 апреля 2023 г. подаются заявки в комитет по делам молодежи Правительства края в виде письменного ходатайства о выдвижении соискателя для участия в краевой премии.

Размер премии до удержания налога – 50 тыс. рублей.

Цель премий – государственная поддержка и дополнительное стимулирование деятельности граждан, принимающих активное участие в реализации основных направлений молодежной политики на территории Хабаровского края.

Присуждение краевой премии производится независимо от получения лауреатом других видов поощрений, награждений и выплат.

Выдвижение соискателей осуществляется исполнительными органами края, администрациями городских округов и муниципальных районов края.