Догазификация Пятой площадки продолжится в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В 2023 году на Пятой площадке проложат газопровод в рамках программы догазификации. Благодаря этому 238 домов смогут подключиться к центральным коммуникациям. Из них только 49 владельцев участков подали заявки на подключение, а 33 – уже заключили договор с АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

- Для подключения дома к газопроводу нужно подать направить заявку единому оператору на сайте connectgas.ru. Здесь же можно рассчитать примерную стоимость услуг по подключению. Также заявки принимаются на портале газпрома или на госуслугах. Лично подать документы можно в офисе АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» на Брестской, 49б. Справочную информацию можно получить по телефону 41-74-05, - рассказали в администрации Хабаровска.

После рассмотрения заявки потребителю будет направлен договор с информацией о запланированных работах. До границ участка трубопровод прокладывают за счет муниципальных средств, а оборудование и работы на территории частного дома оплачиваются владельцем недвижимости.

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