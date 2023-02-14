Мужчина оказался заперт в комнате во время пожара в Магадане Фото: ГУ МЧС Магаданской области

Утром 14 февраля в многоквартирном доме по улице Колымской в Магадане вспыхнул пожар - горела комната. Спасателям об этом в 6:46 сообщила местная жительница - она увидела дым в окне третьего этажа. На место тут же выехали специалисты - 33 человека и 14 единиц техники.

В горящей комнате оказался 35-летний мужчина. Он звал на помощь, но дверь оказалась закрыта изнутри. Соседи не смогли ее открыть сами. Это сделали спасатели с помощью специального инструмента. Горожанина из помещения пришлось выносить. С признаками отравления угарным газом его доставили в областную больницу.

Через 13 минут специалисты локализовали огонь, а еще через 11 полностью его потушили. Площадь пожара составила 18 квадратных метров, он повредил всю комнату, мебель и вещи. Чтобы от угарного газа больше никто не пострадал, спасатели эвакуировали из соседних квартир еще шесть человек.

- Причиной пожара, по предварительной версии дознавателей МЧС России, могло стать неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Специалисты напомнили, что при наличии дыма выходить в подъезд не стоит. Нужно плотно закрыть входную дверь, обложить ее мокрыми полотенцами и вызвать МЧС. Ждать специалистов рекомендуется на балконе или возле окон, при этом им надо дать знать, что вы находитесь в квартире. От эвакуации отказываться пожарные не советуют.

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