«Конская голова» и свечение «Пламени»: редкие снимки космоса показал астроном из Хабаровска

Хабаровский астроном сделал уникальный снимок туманности «Конская Голова» Фото: Евгений РЕВВА

Больше двух лет назад хабаровский астроном Евгений Ревва смог запечатлеть одну из самых известных в глубинах космоса туманностей - «Конская Голова». На фото видно, что пылевое облако действительно имеет форму головы животного. Туманность является частью облака Ориона и удалена от Земли на расстояние в полторы тысячи световых лет.

- Кроме «Конской головы» в кадр попала и другая туманность - «Пламя». Она постоянно источает яркий свет из-за большого количества рождающихся молодых звезд. Еще на фото видна яркая звезда «Альнитак». Она находится на расстоянии 817 световых лет от нашей планеты. Главная звезда - голубой сверхгигант с двумя голубоватыми спутниками, - рассказывает Евгений Ревва.

Автор фото объясняет, почему так долго откладывал обработку этого снимка. Изначально он хотел его удалить, так как на кадре был виден блик, закрывающий чуть ли не половину изображения. Но через пару лет Евгений все же решился отредактировать снимок и показать другим, какие красоты скрываются в глубинах необъятного, загадочного и манящего космоса.

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