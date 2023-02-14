Знания основ предпринимательской деятельности проверили школьники Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Школьники старших классов из Хабаровска показали, как хорошо они знают правила продажи товаров и закон о защите прав потребителей. Для 15 команд юных хабаровчан прошел первый этап городского конкурса.

- Целью мероприятия является формирование у учащихся активной гражданской позиции, повышение уровня их правовой и экономической грамотности, а также изучение основ добросовестного предпринимательства, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска.

Второй этап будет сложнее. В нем ребятам предстоит показать свои творческие навыки. По информации мэрии, школьникам предстоит составить презентацию и показать театрализованную постановку о защите прав потребителей. И это не все - участники пройдут испытание, в котором решат проблемные вопросы в бизнесе и финансовой деятельности. Сразятся команды школ №32 и «Успех», лицеев «Волочаевский» и «РИТМ», гимназий №1 и экономической.

Лучших среди старшеклассников определит финал. Он запланирован на 10 марта.

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