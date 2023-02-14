Не влезли на полосу: бетономешалка протаранила микроавтобус в Хабаровске

Авария в Хабаровске парализовала движение на проспекте 65-летия Победы Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Днем 14 февраля на проспекте 65-летия Победы столкнулись бетономешалка «ИСУЗУ» и микроавтобус «Форд». Габаритные машины перекрыли большую часть дороги, сковав движение по одной из главных «артерий» города. На проспекте уже скопилась большая пробка. И это еще не час пик. В онлайн-картах видна пробка, которая тянется от 60-летия Октября до Волочаевской.

Массивная спецтехника врезалась в «Форд», помяв заднюю часть авто и разбив стекла. Пострадала и сама бетономешалка. Лобовое стекло покрылось трещинами, а вся передняя часть кабины, куда пришелся удар, смялась. Со слов очевидцев, пострадавших в аварии нет.

Обстоятельства аварии пока неизвестны. На место вызвали сотрудников ГИБДД, которые зафиксируют ДТП и определят его причины.

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