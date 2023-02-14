«Парту Героя» в честь Никиты Бойко открыли в школе №76 в Хабаровске Фото: региональный исполком партии "Единая Россия"

В хабаровской школе №76 открыли «Парту Героя», которая носит имя участника военной спецоперации Никиты Бойко. Будучи командиром второго стрелкового отделения первого стрелкового взвода роты почетного караула, он принимал участие в СВО с самого ее начала. Сержант Никита Бойко охранял командные пункты управления Восточного военного округа (ВВО).

Противники попытались уничтожить вспомогательный пункт управления системой залпового огня. В этот момент Никита Сергеевич готовился заступить на пост, но заметил, как здание, где находилось его подразделение, начало рушиться. Он попытался занять безопасную позицию и выбежал в коридор, но стены не выдержали и рухнули. Боец получил смертельные ранения.

- О гибели брата я узнал первым в семье. Никита для нас пример мужества, смелости и самоотверженности. Он будет мне примером на всю жизнь, - сказал Сергей Куминов, двоюродный брат героя.

Никита Бойко награжден орденом Мужества, медалями «За боевые отличия», «За участие в параде» и «Участнику маневров войск «Восток-2018».

На открытии «Парты Героя» были родные военнослужащего, его учителя, представители администрации города и партии «Единая Россия».

- Инициатива исходила от товарищей Никиты, это говорит о многом. Своих героев надо знать, их надо помнить. Никита был таким же мальчишкой, как и вы, бегал по школе, учил уроки, занимался спортом и вырос настоящим героем, такими людьми надо гордиться, - сказала Ольга Мироманова, зампред закдумы Хабаровского края и региональный координатор партпроекта «Новая школа».

«Парту Героя» установили в кабинете биологии. Здесь долгое время учился класс Никиты. Почетное право первыми сесть за парту получили братья героя - Артем и Игорь.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.