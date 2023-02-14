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НовостиОбщество14 февраля 2023 5:37

Поликлиника «Тари Лэнд» объявляет конкурс на названия новых кабинетов

Поликлиника «Тари Лэнд» объявляет конкурс на названия новых кабинетов

Поликлиника «Тари Лэнд» объявляет конкурс на названия новых кабинетов

Популярная хабаровская поликлиника «Тари Лэнд» расширяется на целый этаж - а это десяток новых кабинетов с долгожданными специалистами и один лифт, который свяжет первый и третий этажи клиники для удобства и комфорта всей семьи.

Все привыкли, что «Тари Лэнд» - это эксклюзивный авторский проект, где дети и взрослые совсем не чувствуют себя пациентами медицинского учреждения: поликлиника изнутри напоминает сказочную страну с добрыми феями и волшебными местами.

- Конечно, мы сохраняем эту концепцию для вас, и новые кабинеты будут так же, как и прежние, носить оригинальные названия. В связи с этим мы объявляем конкурс на новые названия. Их необходимо 11. Автору каждого названия мы вручим полезные подарки - это депозиты на посещение наших клиник, - комментирует Наталья Африканова, управляющая группой компаний «Тари».

С 13 по 27 февраля предложите одно или 11 названий для новых кабинетов поликлиники «Тари Лэнд».

Количество и специфика кабинетов, которым необходимы новые названия:

№1. Здесь смелым мальчикам и девочкам будут ставить прививки.

№2. Здесь разместят современный аппарат УЗИ.

№3. Здесь в разное время, но в одном кабинете своих пациентов будут ждать врачи узких специальностей - аллерголог, пульмонолог, психиатр, онколог, кардиолог.

№4. Здесь прием пациентов будут вести гинеколог и уролог-андролог.

№5. По многочисленным просьбам пациентов, в этом кабинете будут работать хирург и ортопед-травматолог.

№6. Здесь разместится еще один новый специалист поликлиники, и будет проводиться реабилитация пациентов по слуху.

№7. Здесь постоянную прописку обретут специалисты по массажу.

№8. Кабинет логопедов и психологов.

№9, №10. Кабинеты физиопроцедур.

Пространство третьего этажа. По аналогии с «Полянкой» на первом этаже будет необходимо название этого места, где пациенты будут ожидать приема у специалистов.

Свой вариант необходимо прислать одним из удобных для вас способов:

на электронную почту ent@tarident.ru

сообщением в WhatsApp на номер +7 929 519-10-83

Не забывайте оставлять свои данные для обратной связи!

Количество вариантов, которые вы можете предложить, не ограничено.

Все ваши варианты обсудит Совет фей поликлиники «Тари Лэнд» и выберет понравившиеся названия.

Названия не могут повторять уже существующие и должны полностью отражать концепцию поликлиники.

Новые названия кабинетов будут обозначены на дверных табличках в фирменном стиле поликлиники.

Победителей объявят 28 февраля и пригласят на награждение.