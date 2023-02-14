Поликлиника «Тари Лэнд» объявляет конкурс на названия новых кабинетов

Популярная хабаровская поликлиника «Тари Лэнд» расширяется на целый этаж - а это десяток новых кабинетов с долгожданными специалистами и один лифт, который свяжет первый и третий этажи клиники для удобства и комфорта всей семьи.

Все привыкли, что «Тари Лэнд» - это эксклюзивный авторский проект, где дети и взрослые совсем не чувствуют себя пациентами медицинского учреждения: поликлиника изнутри напоминает сказочную страну с добрыми феями и волшебными местами.

- Конечно, мы сохраняем эту концепцию для вас, и новые кабинеты будут так же, как и прежние, носить оригинальные названия. В связи с этим мы объявляем конкурс на новые названия. Их необходимо 11. Автору каждого названия мы вручим полезные подарки - это депозиты на посещение наших клиник, - комментирует Наталья Африканова, управляющая группой компаний «Тари».

С 13 по 27 февраля предложите одно или 11 названий для новых кабинетов поликлиники «Тари Лэнд».

Количество и специфика кабинетов, которым необходимы новые названия:

№1. Здесь смелым мальчикам и девочкам будут ставить прививки.

№2. Здесь разместят современный аппарат УЗИ.

№3. Здесь в разное время, но в одном кабинете своих пациентов будут ждать врачи узких специальностей - аллерголог, пульмонолог, психиатр, онколог, кардиолог.

№4. Здесь прием пациентов будут вести гинеколог и уролог-андролог.

№5. По многочисленным просьбам пациентов, в этом кабинете будут работать хирург и ортопед-травматолог.

№6. Здесь разместится еще один новый специалист поликлиники, и будет проводиться реабилитация пациентов по слуху.

№7. Здесь постоянную прописку обретут специалисты по массажу.

№8. Кабинет логопедов и психологов.

№9, №10. Кабинеты физиопроцедур.

Пространство третьего этажа. По аналогии с «Полянкой» на первом этаже будет необходимо название этого места, где пациенты будут ожидать приема у специалистов.

Свой вариант необходимо прислать одним из удобных для вас способов:

на электронную почту ent@tarident.ru

сообщением в WhatsApp на номер +7 929 519-10-83

Не забывайте оставлять свои данные для обратной связи!

Количество вариантов, которые вы можете предложить, не ограничено.

Все ваши варианты обсудит Совет фей поликлиники «Тари Лэнд» и выберет понравившиеся названия.

Названия не могут повторять уже существующие и должны полностью отражать концепцию поликлиники.

Новые названия кабинетов будут обозначены на дверных табличках в фирменном стиле поликлиники.

Победителей объявят 28 февраля и пригласят на награждение.