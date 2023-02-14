Центральные улицы Хабаровска перекроют 15 февраля

Центральные улицы Хабаровска перекроют днем 15 февраля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уже завтра, 15 февраля, водителям придется перестроить свой маршрут через центр города, так как днем по главным улицам Хабаровска пройдет шествие ветеранов боевых действий, родственников погибших военнослужащих и общественности. Колонна людей двинется от Комсомольской площади до мемориального комплекса на площади Славы.

- В среду дороги будут временно перекрыты для всех автомобилистов. Также возможна временная приостановка движения общественного транспорта, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Планируется, что шествие займет не больше 15 минут. Оно состоится в обед, когда трафик на дорогах не такой высокий. 15 февраля с 12:45 до 13:00 регулировать движение в центре города будут сотрудники ДПС. Хабаровчан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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