Мороз до -25 обещают синоптики Хабаровску 15 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

По прогнозу погоды, Хабаровск 15 февраля осадки обойдут стороной. Температура воздуха останется в прежних пределах, но в городе поднимется ветер. Порывы будут достигать 12 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет от -23 до -25 градусов, а днем от -12 до -14.

Погода в Хабаровском крае 15 февраля также будет солнечной. На юге региона будет от -31 до -26 ночью и от -8 до -13 днем. В Центральных районах ожидается до -35 ночью, а днем температура будет колебаться от -8 до -13. На севере края ожидается от -21 до -36 ночью и от -13 до -18 днем.

По всей территории региона ветер будет дуть со скоростью 4-14 метров в секунду. Только в Тугуро-Чумиканском районе возможны порывы до 20 метров в секунду.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.