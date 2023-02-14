Молодежь Хабаровского края приглашают к участию в Дельфийских играх Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае стартовал прием заявок на участие в молодежных Дельфийских играх России. Мероприятие пройдет в Саратовской области с 21 по 26 апреля. Отправить заявку на участие можно до 28 февраля. На играх будут представители всех регионов России. Максимальное число участников от края - 25. Конкурсантами могут стать школьники и молодые люди в возрасте от 10 до 25 лет.

- Состязания будут проходить по 34 номинациям художественного, профессионального и научно-технического творчества. В 2023 году презентуют новую номинацию «Радиобиология», в рамках которой участникам предстоит разработать с использованием искусственного интеллекта модели анализа результатов ядерного облучения клеток, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Помогать в проведении мероприятия будут около 600 волонтеров. Среди участников разыграют больше 100 комплектов золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Напомним, по результатам Дельфийских игр 2022 года отличились сразу две участницы из Хабаровского края: Вероника Крутова из Комсомольска и Варвара из Хабаровска.

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