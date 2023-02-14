Власти Хабаровска просят водителей убрать припаркованные автомобили с обочин Фото: Администрация Хабаровска

Ежедневно на дорогах Хабаровска работает спецтехника, которая очищает проезжую часть от снега и мусора, а после вывозит их на специальные полигоны. Но часто дорожники сталкиваются с проблемой, которая не позволяет им полноценно выполнять работу. Припаркованные на обочинах машины мешают технике, из-за чего улицы города долгое время остаются в неопрятном состоянии.

- Убедительная просьба к уважаемым автолюбителям: пожалуйста, не оставляйте машины вдоль проезжей части во время очистки дорог от снежного наката и наледи, - обратились к хабаровчанам специалисты службы МБУ «Восток».

Самая сложная ситуация в Хабаровске с улицами Владивостокской, Станционной и Большой. Здесь убрать снег не могут уже несколько недель. В следующий раз техника будет убирать эти улицы 16 февраля с 09:00 до 17:00 (Владивостокская), 17 февраля с 09:00 до 15:00 (Станционная) и 20 февраля с 09:00 до 17:00 (Большая). Хабаровчан просят в эти дни выбирать другие места для парковки.

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