Прием заявок на фестиваль «Клевая Колыма» в Магадане стартует 16 февраля

Соревнования запланированы на 4 марта Фото: администрация Магадана

Чуть меньше месяца осталось до фестиваля «Клевая Колыма» (6+) в Магадане. Прием заявок начнется уже в четверг, 16 февраля, сообщили в администрации областного центра.

- С учетом большого интереса колымчан к рыбалке и зимнему отдыху, по поручению губернатора снова будут проведены соревнования по зимнему рыболовству в рамках большого фестиваля «Клевая Колыма». Место проведения - бухта Нагаева, праздничная программа пройдет в парке «Маяк». Соревнования запланированы на 4 марта с 10:00 до 12:00 - в личном зачете и с 12:15 до 13:15 - в командном зачете, - рассказал Андрей Таболин, руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области.

Заявки можно подать уже с 16 февраля, а вот регистрация откроется лишь в день проведения фестиваля. Она начнется в восемь утра в парке «Маяк». Стать участниками могут граждане России, которые предварительно подали заявки. Каждому присвоят свой номер. А на регистрацию нужно не забыть взять удостоверяющий личность документ - права, паспорт или военный билет.

Подать заявку можно онлайн на сайте департамента рыбного хозяйства, по электронной почте vbr@49gov.ru, отправив загруженную на сайте форму. А еще ее можно распечатать, заполнить и отнести в департамент по адресу: Магадан, улица Пролетарская, 14, 4 этаж, кабинет 442. Все заявки принимаются с 16 февраля до 17 часов 2 марта. Департамент работает в будние дни с 9:00 до 18:30 с перерывом на обед с 12:30 до 14:00.

Заявку на участие команд можно подать теми же способами, кроме варианта заполнения формы онлайн. Сделать это может только руководитель предприятия.

В день соревнований заявки тоже принимаются в пункте регистрации. Но при условии, что будут места. В личном зачете участие примут максимум 200 рыбаков. В командном - 10 команд по пять участников. Больше, к сожалению, нельзя. По правилам, расстояние между лунками должно быть минимум три метра, а с таким количеством участников это уже большая территория.

Правила и ограничения подробнее расскажут чуть позже. К слову, в прошлом году нескольких участников дисквалифицировали, но в итоге соревнования прошли без возмущений. К тому же перед ними рыбаки подписывают два согласия: с правилами и на обработку персональных данных.

Участники будут ловить корюшку и навагу. Минимальный размер наваги - 19 сантиметров, по корюшке нет ограничений. В итоге жюри выберет «Клевого рыбака» и «Клевую команду». Их определят по самому большому улову и распределят на три призовых места. А за лучшее оформление команды, примерное поведение и общий дух выберут «Самую яркую команду». Лучший рыбак получит снегоход Stels Капитан S150. Команды тоже получат ценные призы.

Впервые фестиваль «Клевая Колыма» провели в 2021 году. Летом его тоже планируют провести - в июле-августе.

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