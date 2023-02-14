Новогоднюю елку убирают с площади в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

Главную новогоднюю ель столицы ЕАО начали убирать на площади Ленина. Пока с нее снимают иллюминацию, потом дерево начнут разбирать, об этом сообщили в администрации Биробиджана.

- С ели снимают гирлянды и шары. Ствол условно разделят на части и поэтапно разберут. По плану демонтаж рабочие должны завершить в течение недели. Конструкции будут храниться на складе до следующего Нового года, - рассказал Максим Семенов, мэр Биробиджана.

Главный символ праздника в прошлом году начали устанавливать раньше срока - в конце ноября. На елке появились гирлянды и шары, а иллюминация первое время работала в тестовом режиме. Также на площади Ленина появился каток с ледовым городком. Их тоже скоро демонтируют. Для праздника в прошлом году украшали парк культуры города и общественное пространство микрорайона Биробиджан-2. Там тоже появились ели и иллюминация.

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