Полицейский задержал подозреваемого в серии краж в Комсомольске-на-Амуре Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Выходной для полицейского из Комсомольска закончился задержанием подозреваемого. В свободный от работы день старший лейтенант полиции Роман Новиков, заместитель командира взвода первой роты Госавтоинспекции, отправился на почту по делам, где все и произошло.

Роман Новиков услышал крики о помощи: сотрудница почты пыталась остановить мужчину, который выбежал из помещения и планировал спрятаться. Оказалось, что он утащил с витрины товары. Полицейский быстро догнал его и доставил обратно на почту.

Сотрудник позвонил в дежурную часть и рассказал о случившемся, а потом помог участковому доставить подозреваемого в отдел полиции.

Оказалось, у 42-летнего комсомольца за спиной несколько судимостей. А в данный момент он и вовсе находился в розыске по подозрению в краже техники из магазина.

Романа Новикова поощрят на службе. Такое решение принял полковник внутренней службы Александр Дреер, врио начальника УМВД России по Хабаровскому краю.

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