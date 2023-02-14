Убившего двух приятелей из-за телефона жителя Магадана направят на психиатрическое лечение Фото: СК Магаданской области

В Магаданской области признали невменяемым 51-летнего жителя Сусумана, который убил двоих приятелей из-за мобильного телефона.

Напомним, преступление произошло 20 августа 2022 года. В доме по улице Ягодной в Сусумане трое мужчин выпивали алкоголь. В какой-то момент они поругались из-за мобильника, и один из них, обидевшись, ушел. Но вернулся через некоторое время уже с ножом. Он ударил им в грудь каждого товарища. По версии следствия, 59-летний мужчина получил минимум три ранения, 43-летний - одно. Оба скончались на месте.

Против мужчины завели уголовное дело за убийство двух человек, а в суд следователи направили материалы с просьбой отправить его на принудительное лечение.

- Собранные следственными органами СУ СК России по Магаданской области доказательства признаны Магаданским областным судом достаточными для вывода о том, что сусуманец совершил общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, - рассказали в СУ СКР по Магаданской области.

В итоге суд принял решение: отправить мужчину на принудительное психиатрическое лечение с интенсивным наблюдением. Приговор в силу не вступил.

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