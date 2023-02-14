Больше 100 коробок с подарками отправили участникам СВО из Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Ко Дню защитника Отечества в Краснофлотском районе Хабаровска прошла акция «Поздравь защитника». В итоге для участников спецоперации собрали больше 100 коробок с подарками, а это больше 8,5 тысячи разных товаров, рассказали в администрации города. Здесь не только необходимые продукты, но и теплые вещи с лекарствами.

- С 10 января по 10 февраля мы проводили акцию, где призвали всех неравнодушных принести вещи и продукты, необходимые нашим военнослужащим. Откликнулись многие: жители приносили целые пакеты с подарками, приняли участие школьники, студенты и учащиеся 40-й школы из Железнодорожного района, - рассказала Елена Мацаева, заведующая сектором по организационно-методической работе комитета по управлению районом.

Школьники и студенты не только принесли подарки, но и теперь помогают их упаковывать. В каждый презент обязательно положат несколько теплых вещей, хобу, чай, кофе, сладости, средства личной гигиены и носки. При этом у представителей комитета уже появилась просьба: не приносить скоропортящийся товар.

Школьники района написали военным письма и нарисовали открытки. В итоге, помимо теплых вещей, бойцы получат и около 520 теплых поздравлений. Их скоро отправят в зону СВО.

Такая акция проходит в третий раз. И каждый раз к ней присоединяются жители района, добровольцы шьют теплые вещи.

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