Поставку топлива наладили в Магаданской области Фото: минтранс Магаданской области

Поставку топлива в Магаданскую область наладили в регионе. Теперь поезда с горючим ездят без перебоев, сообщает региональный минтранс.

В области удалось решить проблему с мониторингом и контролем отгрузки топлива с нефтеперерабатывающих заводов. Благодаря системе можно отслеживать движение поездов по железной дороге в порты Приморского края и вовремя реагировать на задержку и отставание от графика.

- При совместной работе с Минвостокразвитием России и РЖД составы с топливом для Магаданской области получают приоритетный статус по движению на всей территории Транссибирской железнодорожной магистрали, - рассказали в пресс-службе министерства транспорта Магаданской области.

С начала октября управлению транспорта и логистики с помощью регионального правительства получилось решить проблему задержек отправки контейнеров с социально-значимым грузом в Новосибирск со станции Клешиха. К концу года все контейнеры приехали в регион.

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