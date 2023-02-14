Сотрудники Восточного военного округа закончили обучение на танках Т-80 рядом с Хабаровском Фото: минобороны РФ

Под Хабаровском, на Князе-Волконском полигоне, закончились учения сотрудников Восточного военного округа. Специалисты упражнялись в стрельбе из танков Т-80, Т-80, рассказали в минобороны РФ.

- Экипажи танков продемонстрировали навыки ведения огня с ходу штатным снарядом по мишеням, имитирующим танк, расчет противотанкового гранатомета и безоткатное орудие условного противника, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На огневом рубеже для обучающихся оборудовали множество мишеней для тренировок. Все было сделано так, чтобы сотрудники могли выполнить стрельбу из любого вида вооружения любым возможным способом. Специалисты стреляли на ходу, с короткими остановками и на месте.

Упор во время стрельб сделали на оценку слаженности экипажей.

Напомним, ко Дню защитника Отечества в Краснофлотском районе Хабаровска прошла акция «Поздравь защитника». В итоге для участников спецоперации собрали больше 100 коробок с подарками, а это больше 8,5 тысячи разных товаров, рассказали в администрации города. Здесь не только необходимые продукты, но и теплые вещи с лекарствами.

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